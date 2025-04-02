Илон Маск не смог купить суд в важном штате США

На выборах в Верховный суд штата Висконсин победила судья Сьюзен Кроуфорд, которую поддерживали демократы. В частности, за ее кандидатуру агитировал бывший президент США Барак Обама и миллиардер Джордж Сорос. Ее главным конкурентом был бывший генеральный прокурор штата Брэд Шимель, пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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Шимель получил поддержку от действующей власти, например Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. К тому же он заручился поддержкой самого богатого человека мира – Илона Маска. Американский миллиардер и группы, которые он поддерживал, потратили более 21 миллиона долларов, чтобы победить Кроуфорд. Выборы в Верховный суд штата Висконсин уже назвали самыми дорогими выборами судьи в истории США.

Важно! Выборы в Висконсине и Флориде, где выбирают члена Палаты представителей, – это первые выборы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Результаты местных выборов могут повлиять на баланс сил в США.

Более того, Илон Маск даже приехал в Висконсин за два дня до выборов с особой целью. Он имел целью лично вручить двум избирателям, которые голосовали за его кандидата, чеки на 1 миллион долларов. Напомним, что Маск не впервые пытается влиять на выборы в США. Во время президентских выборов в 2024 году миллиардер активно поддерживал Дональда Трампа. Маск инвестировал в победу Трампа на выборах, по меньшей мере, 288 миллионов долларов.

Кроме того, Илон Маск в 2024 году устроил лотерею для избирателей в штатах, которые играют важную роль во время каждых президентских выборов. Речь идет о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов среди избирателей.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX заявлял, что суд Висконсина в будущем может изменить границы избирательных округов, чтобы сторонники Республиканской партии не могли выбирать в них своих кандидатов. В то же время демократы отмечали, что республиканцы уже и так перекроили округа в штате в свою пользу.