Ілона Маска звинуватили у крадіжці мільйонів доларів

Міський контролер Нью-Йорка Бред Ландер звинуватив американського мільярдера Ілона Маска у привласненні 80 мільйонів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Independent.

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Зі слів чиновника, ця сума, яку схвалив Конгрес США для мегаполіса, зникла з банківського рахунку. Йдеться про кошти, яке Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями виплатило Нью-Йорку минулого тижня за допомогу в розміщенні мігрантів.

Ландер у своїй заяві заявив, що це грабіж. Крім того, він наголосив, що Ілон Маск, в якого немає законних повноважень нелегально вилучив федеральні кошти у мешканців Нью-Йорка. Чиновник нагадав, гроші мали відшкодувати місту витрати, які він уже поніс і сплатив федеральному уряду.

Нагадаємо, що Ілон Маск, капітал якого Bloomberg на сьогодні оцінює в 399 мільярдів доларів, очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), який створили 20 січня 2025 року. Однією з перших ініціатив цього департаменту було рішення відмовитися від монет номіналом 1 цент, які були в обігу понад 230 років.