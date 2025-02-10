США припинять карбувати пенні

Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити карбувати монети номінал один цент, який були в обігу з 1793 року. Відповідне доручення отримав глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент. Про це пише 24 Канал з посиланням на ВВС.

Варте уваги Президент Румунії йде у відставку: як це вплинуло на курс долара та фондову біржу

У заяві Трамп вказав, що варто позбутися непотрібних витрат у бюджеті США. Ініціював відмову від пенні Департамент ефективності державного управління, яким керує найбагатша людина світу – Ілон Маск.

Проте дискусії щодо вартості та корисності монет номіналом 1 цент існують давно. Згідно з річним звітом Монетного двору США за 2024 рік, виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,69 цента.

Тоді як у 2023 фіскальному році на карбування монет 4,5 мільярда пенні витратили 179 мільйонів доларів. Крім того, додають, що вартість карбування монети номіналом 1 цент зростає на постійній основі, оскільки дорожчають метали, з яких їх виготовляють: мідь та цинк.