Яким капіталом володіє Петро Порошенко
Колишній президент України Петро Порошенко уже роками входить до рейтингу найбагатших людей України. Розмір капіталу Порошенка неодноразово змінювався. Про це пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.
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Як змінювався капітал Порошенка за останні 10 років:
- У 2014 році капітал Порошенка оцінювали в 1,3 мільярда доларів. Політик займав 6 сходинку серед найзаможніших українців.
- У 2015 році видання Forbes оцінило статки Порошенка у 750 мільйонів. Політик зайняв восьме місце у списку найбагатших людей країни.
- Тоді як у 2019 році, за даними журналу "НВ", капітал Порошенка становив 1,25 мільярда доларів. За рік статки політика зросли на 12%.
- Статки Петра Порошенка у 2020 році Forbes Україна оцінив в 1,4 мільярда доларів.
- Видання Forbes у 2021 році поставило Порошенка на 7 місце у списку найзаможніших людей України з капіталом у розмірі 1,6 мільярда доларів.
- У 2022 році за даними Forbes, капітал колишнього президента України склав 730 мільйонів доларів.
- За підсумками 2023 року, п'ятий президент України Петро Порошенко та його син Олексій знову увійшли до рейтингу найбагатших людей країни. Їхні статки оцінили у 954 мільйони доларів.
Уже у 2024 році син Петра Порошенка – Олексій – увійшов у трійку найбагатших людей України з капіталом у розмірі 1,2 мільярда доларів. Завдяки успіхам компанії Roshen статки бізнесмена зросли на 22%.