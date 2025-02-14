Яким капіталом володіє Петро Порошенко

Колишній президент України Петро Порошенко уже роками входить до рейтингу найбагатших людей України. Розмір капіталу Порошенка неодноразово змінювався. Про це пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Як змінювався капітал Порошенка за останні 10 років:

У 2014 році капітал Порошенка оцінювали в 1,3 мільярда доларів. Політик займав 6 сходинку серед найзаможніших українців.

У 2015 році видання Forbes оцінило статки Порошенка у 750 мільйонів. Політик зайняв восьме місце у списку найбагатших людей країни.

Тоді як у 2019 році, за даними журналу "НВ", капітал Порошенка становив 1,25 мільярда доларів. За рік статки політика зросли на 12%.

Статки Петра Порошенка у 2020 році Forbes Україна оцінив в 1,4 мільярда доларів.

Видання Forbes у 2021 році поставило Порошенка на 7 місце у списку найзаможніших людей України з капіталом у розмірі 1,6 мільярда доларів.

У 2022 році за даними Forbes, капітал колишнього президента України склав 730 мільйонів доларів.

За підсумками 2023 року, п'ятий президент України Петро Порошенко та його син Олексій знову увійшли до рейтингу найбагатших людей країни. Їхні статки оцінили у 954 мільйони доларів.

Уже у 2024 році син Петра Порошенка – Олексій – увійшов у трійку найбагатших людей України з капіталом у розмірі 1,2 мільярда доларів. Завдяки успіхам компанії Roshen статки бізнесмена зросли на 22%.