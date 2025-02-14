Илона Маска обвинили в краже миллионов долларов

Городской контролер Нью-Йорка Брэд Ландер обвинил американского миллиардера Илона Маска в присвоении 80 миллионов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Independent.

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По словам чиновника, эта сумма, которую одобрил Конгресс США для мегаполиса, исчезла с банковского счета. Речь идет о средствах, которое Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями выплатило Нью-Йорку на прошлой неделе за помощь в размещении мигрантов.

Ландер в своем заявлении заявил, что это грабеж. Кроме того, он отметил, что Илон Маск, у которого нет законных полномочий нелегально изъял федеральные средства у жителей Нью-Йорка. Чиновник напомнил, деньги должны были возместить городу расходы, которые он уже понес и оплатил федеральному правительству.

Напомним, что Илон Маск, капитал которого Bloomberg на сегодня оценивает в 399 миллиардов долларов, возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), который создали 20 января 2025 года. Одной из первых инициатив этого департамента было решение отказаться от монет номиналом 1 цент, которые были в обращении более 230 лет.