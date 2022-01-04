Ілон Маск розбагатів на понад 30 мільярдів за добу: як це сталося

Завдяки компанії Tesla Ілон Маск розбагатів на 32,6 мільярда доларів у понеділок, 3 січня. Тепер його статки Forbes оцінює знову у понад 300 мільярдів доларів.

Зі статками в 304,2 мільярда доларів Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу. Він випереджає Бернара Арно, генерального директора французької імперії моди LVMH, на понад 100 мільярдів доларів.

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Чому Ілон Маск розбагатів

Черговий додаток до статків Ілону Маску принесли акції Tesla. У неділю виробник електромобілів оголосив, що поставив понад 936 тисяч автомобілів у 2021 році, перевершивши прогнози аналітиків.

Інвестори швидко відреагували – акції Tesla підскочили більш ніж на 13%. Ринкова капіталізація компанії знову перевищила позначку в 1 трильйон доларів після того, як минулого місяця опустилася нижче цього рівня.

Акції Tesla Ілона Маска

Ілон Маск, який є генеральним директором Tesla і володіє близько 15,6% акцій компанії, продовжує їх продавати.

Нагадаємо, що раніше мільярдер пообіцяв продати частину своїх акцій, щоб мати змогу сплатити податки.

Протягом 2021 року він продав 5,7 мільйона акцій Tesla на суму понад 16 мільярдів доларів.

Також він повідомив, що сплатить приблизно 11 мільярдів доларів податків за 2021 рік, ставши найбільшим платником податків.

Статки Ілон Маска незабаром знову можуть зрости, коли компанія Tesla звітуватиме про четвертий квартал.