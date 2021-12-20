Політикиня Елізабет Воррен написала у твітер, що генеральний директор Tesla зобов'язаний "фактично сплатити податки та припинити наживатися на всіх інших".

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Ілон Маск про податки

Бізнесмен та засновник компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск у понеділок, 20 грудня, повідомив, що у 2021 році його податки складуть мільярди доларів. Крім того, минулого тижня він заявив, що заплатить найбільший податок в історії США.

Для тих, хто цікавиться, я заплачу понад 11 мільярдів доларів у вигляді податків цього року,

– написав Маск у твітер.

Минулого тижня видання Insider писало, що сума податків, яку найбагатша людина світу цього року може заплатити, складе майже 12 мільярдів доларів. Йдеться про податок на його акції, майже мільярд податку на чистий інвестиційний дохід і мільярди, які він, ймовірно, винен штату Каліфорнія.

Ілон Маск про податки у 2021 році / Фото Getty Images

Цього року мільярдер отримав чималий податковий рахунок після багатьох років сплати дуже малих сум на легальній основі у порівнянні з його капіталом. Згідно з розслідуванням ProPublica, Ілон Маск загалом заплатив 455 мільйонів доларів податків з 2014 по 2018 рік, хоча тоді його статки зросли на 13,9 мільярда доларів.Він також не сплачував федеральний податок на прибуток у 2018 році. Актуальні дані щодо статків Ілона Маска: