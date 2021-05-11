На відміну від Dogecoin, популярність та вартість якого зростала через твіти мільярдерів, Ethereum підтримують інституційні інвестори. Крім того, саме останню криптовалюту найчастіше використовують для багатомільйонних транзакцій NTF.

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Тріумф Ethereum

За останній місяць вартість криптовалюти зросла майже вдвічі. Друга у світі за величиною та впливом цифрова валюта зараз коштує понад 4000 доларів за монету. Ринкова капіталізація Ethereum становить 481 мільярд доларів. Цікаво, що віртуальна валюта коштує більше, ніж такі гіганти як Coca-Cola (236 мільярдів доларів) та Ford Motors Co. (46 мільярдів доларів) Ethereum випереджає лише біткойн, який оцінюють у 1,1 трильйона доларів.

Ethereum оновив історичний максимум / Інфографіка CoinDesk

Протягом наступних місяців Ethereum буде залучати все більше інвестицій. За даними CNBC, інвестиція у криптовалюту у розмірі 1000 доларів у січні 2021 року на сьогодні дорівнює 5 710, 85 доларів. Вартість Ethereum зросла на 471%. Ці показники "б'ють" навіть лідера ринку криптовалют – біткойн: 1000 доларів – 1984, 13 доларів. Далі – більше. Інвестор Coinbase Геррі Тан вважає, що ціна Ethereum впевнено прямує до позначки у 10 тисяч доларів.

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