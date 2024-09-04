Сколько денег в Илона Маска

Генеральный директор компаний Tesla, SpaceX и X (ранее Twitter) по состоянию на 4 сентября 2024 года признан самым богатым человеком в мире. Его капитал издание Forbes оценивает в 241,7 миллиарда долларов. За последний день Илон Маск потерял 2 миллиарда долларов или 0,81% своего состояния.

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В то же время Bloomberg оценивает личное состояние Илона Маска в 237 миллиардов долларов. За последние 24 часа его капитал уменьшился на 2,51 миллиарда долларов. Однако с начала 2024 года состояние предпринимателя выросло на 7,64 миллиарда долларов.

К теме! Илон Маск является соучредителем шести компаний, включая выше перечисленные. Для примера, ему принадлежит 12% акций Tesla без учета опционов.

Стоит добавить, что Илон Маск – это первый и единственный человек в мире, капитал которого пересек отметку в 300 миллиардов долларов. Это произошло в начале 2022 года благодаря подорожанию акций Tesla на фондовой бирже.