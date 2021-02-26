Коломойський інвестував у майнінг криптовалют 50 мільйонів доларів

Український бізнесмен Ігор Коломойський володіє майнінг-фермою в Грузії. Влітку 2017 року він інвестував в неї 50 мільйонів доларів.

Інвестицію олігарх здійснив разом із бізнесменами Олексієм Кучухідзе і Георгієм Капанадзе. Про це мовиться в тексті рішення Високого суду Лондона, який опублікували 24 лютого.

До слова Біткойн подешевшав на 10 тисяч доларів: яка ціна зараз

Виробництвом оперували компанії Georgian Manganese LLC і Vartsikhe 2005 LLC.

Інвестована сума становить близько 50 мільйонів доларів. Можлива вартість в січні 2021 року становить 1 мільярд доларів або 50 тисяч біткойнів (в залежності від того, що з цих двох варіантів буде меншим),

– зазначено в документі.

Майнінг на фермі у Грузії тривав з листопада 2017 року до листопада 2018 року, потім – із травня до вересня 2019 року. За цей час вдалось добути 3 533 біткойнів. За даними юриста Коломойського, олігарху належить приблизно 1 000 біткойнів.

Прогноз на курс біткойна на 2021 рік

Станом на 26 лютого, за даними TradingView , ціна біткойна становить понад 46 тисяч доларів. Отже, 1000 біткойнів дорівнює більше ніж 46 мільйонів доларів.

У лютому почалось справжнє ралі на ринку криптовалют. Так, 8 лютого біткойн різко піднявся в ціні після повідомлення компанії Tesla про придбання головної криптовалюти на суму 1,5 мільярда доларів.

21 лютого біткойн оновив свій історичний максимум і коштував 58 тисяч доларів. Однак згодом засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що курс на криптовалюту є зависоким, зокрема на біткойн та Ethereum.

Мільярдер Майк Новограц прогнозує, що до кінця 2021 року біткойн виросте до позначки у 60 тисяч доларів. Однак вже у 2024 – 2025 роках він коштуватиме 500 тисяч доларів.