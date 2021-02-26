Коломойський інвестував у майнінг криптовалют 50 мільйонів доларів

Джерело:Високого суд Лондона
Український бізнесмен Ігор Коломойський володіє майнінг-фермою в Грузії. Влітку 2017 року він інвестував в неї 50 мільйонів доларів.
Інвестицію олігарх здійснив разом із бізнесменами Олексієм Кучухідзе і Георгієм Капанадзе. Про це мовиться в тексті рішення Високого суду Лондона, який опублікували 24 лютого.
До слова Біткойн подешевшав на 10 тисяч доларів: яка ціна зараз
Виробництвом оперували компанії Georgian Manganese LLC і Vartsikhe 2005 LLC.
Інвестована сума становить близько 50 мільйонів доларів. Можлива вартість в січні 2021 року становить 1 мільярд доларів або 50 тисяч біткойнів (в залежності від того, що з цих двох варіантів буде меншим),
– зазначено в документі.
Майнінг на фермі у Грузії тривав з листопада 2017 року до листопада 2018 року, потім – із травня до вересня 2019 року. За цей час вдалось добути 3 533 біткойнів. За даними юриста Коломойського, олігарху належить приблизно 1 000 біткойнів.Довідка. Станом на 26 лютого, за даними TradingView, ціна біткойна становить понад 46 тисяч доларів. Отже, 1000 біткойнів дорівнює більше ніж 46 мільйонів доларів.
У лютому почалось справжнє ралі на ринку криптовалют. Так, 8 лютого біткойн різко піднявся в ціні після повідомлення компанії Tesla про придбання головної криптовалюти на суму 1,5 мільярда доларів.
21 лютого біткойн оновив свій історичний максимум і коштував 58 тисяч доларів. Однак згодом засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що курс на криптовалюту є зависоким, зокрема на біткойн та Ethereum.
Мільярдер Майк Новограц прогнозує, що до кінця 2021 року біткойн виросте до позначки у 60 тисяч доларів. Однак вже у 2024 – 2025 роках він коштуватиме 500 тисяч доларів.Ви професійний інвестор або тільки хочете дізнатися, що таке фінансові ринки і як на них можна заробляти? Замовте безкоштовну онлайн консультацію експертів Forex Club і отримаєте відповіді на всі ваші запитання.