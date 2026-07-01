Скасовану пенсію можна повернути: що необхідно зробити

Виплата пенсії може бути припинена, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію своєчасно. Виправити цю ситуацію реально. Що для цього необхідно, розповідаємо далі.

Як поновити виплату пенсії?

Поновлення скасованої виплати гарантоване постановою Кабміну від 11 лютого 2025 року № 299.

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Зауважимо, виплата поновлюється у випадку, коли особа пройшла фізичну ідентифікацію протягом 1 року з дати припинення виплати. Відповідне рішення має ухвалити територіальний орган ПФУ.

Зверніть увагу! Поновлення виплати пенсії чи страхової виплати відбувається з дня їх припинення.

Як відбувається процес поновлення виплат:

першочергово особа має пройти фізичну ідентифікацію;

далі необхідно подати спеціальну заяву для поновлення виплат.

Подача заяви може відбуватися різними способами. Зокрема, онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або ж офлайн у сервісному центрі.

Особи, які тимчасово проживають за межами України, можуть надіслати заяву про поновлення виплати та документ про підтвердження факту, що особа є живою, оформлений через дипломатичну установу, а також інші документи, передбачені пунктом 6 постанови Кабміну України від 11 лютого 2025 року № 299, поштою до органу ПФУ,

– наголошує Пенсійний фонд.

Нагадаємо, пенсіонери, що проживають на ТОТ, зобов'язані проходити фізичну ідентифікацію. Якщо цього не відбувається, громадянам тимчасово припиняють виплат пенсій. Проходити таку процедуру можна по-різному, наприклад, через відеоідентифікацію.