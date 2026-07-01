Як поновити виплату пенсії?

Поновлення скасованої виплати гарантоване постановою Кабміну від 11 лютого 2025 року № 299.

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Зауважимо, виплата поновлюється у випадку, коли особа пройшла фізичну ідентифікацію протягом 1 року з дати припинення виплати. Відповідне рішення має ухвалити територіальний орган ПФУ.

Зверніть увагу! Поновлення виплати пенсії чи страхової виплати відбувається з дня їх припинення.

Як відбувається процес поновлення виплат:

першочергово особа має пройти фізичну ідентифікацію;

далі необхідно подати спеціальну заяву для поновлення виплат.

Подача заяви може відбуватися різними способами. Зокрема, онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або ж офлайн у сервісному центрі.

Особи, які тимчасово проживають за межами України, можуть надіслати заяву про поновлення виплати та документ про підтвердження факту, що особа є живою, оформлений через дипломатичну установу, а також інші документи, передбачені пунктом 6 постанови Кабміну України від 11 лютого 2025 року № 299, поштою до органу ПФУ,

– наголошує Пенсійний фонд.

Нагадаємо, пенсіонери, що проживають на ТОТ, зобов'язані проходити фізичну ідентифікацію. Якщо цього не відбувається, громадянам тимчасово припиняють виплат пенсій. Проходити таку процедуру можна по-різному, наприклад, через відеоідентифікацію.