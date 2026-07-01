Как возобновить выплату пенсии?
Возобновление отмененной выплаты гарантировано постановлением Кабмина от 11 февраля 2025 года № 299.
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Отметим, что выплата возобновляется в случае, если лицо прошло физическую идентификацию в течение 1 года с даты прекращения выплаты. Соответствующее решение должен принять территориальный орган ПФУ.
Обратите внимание! Возобновление выплаты пенсии или страхового пособия происходит со дня их прекращения.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как происходит процесс возобновления выплат:
- в первую очередь лицо должно пройти физическую идентификацию;
- затем необходимо подать специальное заявление на возобновление выплат.
Подача заявления может осуществляться различными способами. В частности, онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или офлайн в сервисном центре.
Лица, временно проживающие за пределами Украины, могут отправить заявление о возобновлении выплаты и документ, подтверждающий факт, что лицо живо, оформленный через дипломатическое учреждение, а также другие документы, предусмотренные пунктом 6 постановления Кабмина Украины от 11 февраля 2025 года № 299, по почте в орган ПФУ,
– подчеркивает Пенсионный фонд.
Напомним, пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, обязаны проходить физическую идентификацию. Если этого не происходит, гражданам временно приостанавливают выплату пенсий. Проходить такую процедуру можно по-разному, например, посредством видеоидентификации.