Лічильники більше не безкоштовні: чому за них доведеться платити українцям

Окремим споживачам житлово-комунальних послуг можуть додатково доведеться витратитися. Мова йде про обов’язкове проходження технічної процедури, без якої надалі користуватися послугою може бути складно або неможливо.

Чи мають українці самостійно платити за повірку лічильників?

У загальному випадку витрати на повірку квартирних лічильників покладаються саме на споживачів, пише Українське радіо.

Цікаво Компенсації за газ для пенсіонерів: хто може отримати пільги у 2026 році

Чинне законодавство у сфері житлово-комунальних послуг виходить із принципу, що прилад обліку, встановлений безпосередньо у квартирі, перебуває у зоні відповідальності власника житла або користувача послуги. Відповідно, саме споживач зазвичай організовує проведення повірки та оплачує її вартість.

Довідково: Повірка лічильника це обов’язкова метрологічна процедура, яка підтверджує, що лічильник коректно вимірює обсяг використаних ресурсів: води, газу або тепла.

Водночас існують окремі ситуації, коли правила можуть відрізнятися.

Наприклад, якщо прилад обліку є частиною загальнобудинкової системи або був встановлений у межах централізованих програм постачальника чи місцевої влади. У таких випадках питання фінансування повірки може регулюватися окремими договорами або місцевими рішеннями.

Зверніть увагу! Фахівці радять уважно перевіряти умови договору з постачальником комунальних послуг або уточнювати ці питання в управителя будинку. Це дозволить заздалегідь зрозуміти, хто саме відповідає за технічне обслуговування лічильника і чи доведеться оплачувати повірку самостійно.

Для чого потрібна повірка лічильника?

Річ у тім, що з часом будь-який прилад обліку зношується, що може впливати на точність показників. Якщо перевірку не пройти у встановлені строки, постачальник послуг має право не враховувати показники такого лічильника під час розрахунків, пишуть Чернівціводоканал.

У такому випадку нарахування можуть здійснюватися за нормативами споживання. Як правило, вони розраховані з урахуванням середніх або навіть максимальних показників використання ресурсів, тому фактична сума у платіжках може бути вищою, ніж при оплаті за реальними показниками лічильника.

Що ще треба знати про повірку лічильника?