Должны ли украинцы самостоятельно платить за поверку счетчиков?

В общем случае расходы на поверку квартирных счетчиков возлагаются именно на потребителей, пишет Украинское радио.

Действующее законодательство в сфере жилищно-коммунальных услуг исходит из принципа, что прибор учета, установлен непосредственно в квартире, находится в зоне ответственности владельца жилья или пользователя услуги. Соответственно, именно потребитель обычно организует проведение поверки и оплачивает ее стоимость.

Справочно: Поверка счетчика это обязательная метрологическая процедура, которая подтверждает, что счетчик корректно измеряет объем использованных ресурсов: воды, газа или тепла.

В то же время существуют отдельные ситуации, когда правила могут отличаться.

Например, если прибор учета является частью общедомовой системы или был установлен в рамках централизованных программ поставщика или местной власти. В таких случаях вопрос финансирования поверки может регулироваться отдельными договорами или местными решениями.

Обратите внимание! Специалисты советуют внимательно проверять условия договора с поставщиком коммунальных услуг или уточнять эти вопросы у управляющего дома. Это позволит заранее понять, кто именно отвечает за техническое обслуживание счетчика и придется ли оплачивать поверку самостоятельно.

Для чего нужна поверка счетчика?

Дело в том, что со временем любой прибор учета изнашивается, что может влиять на точность показателей. Если проверку не пройти в установленные сроки, поставщик услуг имеет право не учитывать показатели такого счетчика при расчетах, пишут Черновцыводоканал.

В таком случае начисления могут осуществляться по нормативам потребления. Как правило, они рассчитаны с учетом средних или даже максимальных показателей использования ресурсов, поэтому фактическая сумма в платежках может быть выше, чем при оплате по реальным показателям счетчика.

Что еще нужно знать о поверке счетчика?