Должны ли украинцы самостоятельно платить за поверку счетчиков?
В общем случае расходы на поверку квартирных счетчиков возлагаются именно на потребителей, пишет Украинское радио.
Действующее законодательство в сфере жилищно-коммунальных услуг исходит из принципа, что прибор учета, установлен непосредственно в квартире, находится в зоне ответственности владельца жилья или пользователя услуги. Соответственно, именно потребитель обычно организует проведение поверки и оплачивает ее стоимость.
Справочно: Поверка счетчика это обязательная метрологическая процедура, которая подтверждает, что счетчик корректно измеряет объем использованных ресурсов: воды, газа или тепла.
В то же время существуют отдельные ситуации, когда правила могут отличаться.
Например, если прибор учета является частью общедомовой системы или был установлен в рамках централизованных программ поставщика или местной власти. В таких случаях вопрос финансирования поверки может регулироваться отдельными договорами или местными решениями.
Обратите внимание! Специалисты советуют внимательно проверять условия договора с поставщиком коммунальных услуг или уточнять эти вопросы у управляющего дома. Это позволит заранее понять, кто именно отвечает за техническое обслуживание счетчика и придется ли оплачивать поверку самостоятельно.
Для чего нужна поверка счетчика?
Дело в том, что со временем любой прибор учета изнашивается, что может влиять на точность показателей. Если проверку не пройти в установленные сроки, поставщик услуг имеет право не учитывать показатели такого счетчика при расчетах, пишут Черновцыводоканал.
В таком случае начисления могут осуществляться по нормативам потребления. Как правило, они рассчитаны с учетом средних или даже максимальных показателей использования ресурсов, поэтому фактическая сумма в платежках может быть выше, чем при оплате по реальным показателям счетчика.
Что еще нужно знать о поверке счетчика?
В Украине проверка исправности счетчиков является обязательным требованием, закрепленной в нормативных документах. Для большинства бытовых приборов учета проверку нужно проходить примерно раз в 4 года. Для газовых счетчиков этот период может отличаться, обычно от 2 до 8 лет в зависимости от модели и технических характеристик.
Узнать, когда именно нужно проходить поверку, можно в паспорте счетчика, в платежных документах, на пломбе прибора или непосредственно у поставщика услуг. Сама проверка обычно занимает до нескольких дней и в среднем длится примерно до 5 суток.