Чи передбачена компенсація за газ для пенсіонерів?

В Україні підтримка пенсіонерів у частині оплати природного газу не є універсальною, тому вона надається залежно від соціального статусу, попередньої професійної діяльності, місця проживання та фінансового стану сім’ї, зазначили у Пенсійному фонді.

Наприклад, окремі категорії пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, культури чи бібліотечній системі, можуть отримувати повне відшкодування витрат на газ.

Важливо! Право на таку пільгу зберігається лише за умови, що дохід домогосподарства не перевищує встановлених державою соціальних нормативів.

Такий підхід дозволяє спрямовувати допомогу насамперед тим, хто найбільше її потребує. До того, споживачі природного газу, які здійснюють оплату в установлені строки, можуть скористатися знижкою в 1% за умови внесення платежу до 15 числа місяця через доступні платіжні сервіси.

Водночас окремі категорії громадян можуть претендувати на повне звільнення від оплати газу. Йдеться, зокрема, про власників житла, знищеного внаслідок бойових дій, а також про пенсіонерів, які працювали та проживають у сільській місцевості.

Для отримання такого права необхідно подати підтверджувальні документи до органів Пенсійного фонду.

Чи є альтернативна допомога на оплату газу?

Якщо пенсіонер не підпадає під пільгові категорії, він може претендувати на житлову субсидію, зазначили у "Дії". Вона розраховується індивідуально та покликана компенсувати частину витрат на житлово-комунальні послуги залежно від рівня доходів сім’ї.

Субсидія може покривати витрати на управління будинком, оплату газу, електроенергії, теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Окремо передбачена допомога на придбання палива для домогосподарств, які використовують тверде, рідке паливо або скраплений газ для опалення житла.

Зверніть увагу! Така підтримка зазвичай надається один раз на рік.

Які ще є соціальні пільги для пенсіонерів?