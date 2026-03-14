Двом категоріям українців дозволили не платити за розподіл газу: кого це стосується

Плата за розподіл природного газу є обов’язковою для більшості побутових споживачів. Водночас законодавство передбачає окремі винятки, адже деякі українці можуть не сплачувати за цю послугу.

Хто може не платити за розподіл газу?

Перш за все, це стосується пошкодження житла, наприклад унаслідок обстрілів або техногенних аварій, повідомляються у "Газмережах".

Якщо об’єкт стає непридатним для експлуатації та газопостачання припиняють з міркувань безпеки, оператор газорозподільної системи може зупинити нарахування плати.

Важливо! Це відбувається з місяця, що настає після офіційної фіксації пошкодження.

Другий випадок передбачає розірвання договору на розподіл газу та фактичне від’єднання об’єкта від газорозподільної мережі. Для цього має бути проведено механічне відключення будинку або квартири від системи, що підтверджується відповідними документами оператора мережі.

Зверніть увагу! Відсутність мешканців у житлі або тимчасове припинення користування газом не є підставою для автоматичного скасування плати. Газорозподільна мережа продовжує функціонувати, а оператор системи несе витрати на її обслуговування незалежно від того, чи споживається газ у конкретному помешканні.

Чому розподіл нараховують при нульову споживанні?

У "Газправді" пояснюють, що плата за розподіл природного газу не є оплатою за сам ресурс. Вона покриває витрати на функціонування та технічне утримання інфраструктури, через яку паливо доставляється до споживачів.

Передусім це про обслуговування газопроводів, контроль їх технічного стану, проведення планових і аварійних ремонтів, а також підтримку системи в безпечному робочому режимі. Саме тому нарахування здійснюється для всіх об’єктів, підключених до газорозподільної мережі.

Як формується плата за розподіл газу?

Вартість послуги розподілу природного газу може відрізнятися залежно від регіону та оператора газорозподільної системи. Тарифи встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Щомісячний платіж формується на основі так званої річної замовленої потужності.

Вона визначається за обсягом газу, який домогосподарство спожило протягом попереднього газового року – періоду з 1 жовтня до 30 вересня.

Отриманий річний показник ділять на 12 рівних частин, після чого множать на тариф оператора газорозподільної мережі.

У результаті формується фіксована щомісячна плата, яку споживач сплачує протягом наступного року незалежно від фактичного обсягу споживання газу у конкретному місяці.

