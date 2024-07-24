Хто купує нафту в Росії
У коментарі для 24 Каналу Олег Гетман пояснив, що після того, як більшість країн запровадили санкції, зокрема по стелі ціни, деякі найбільші покупці все ж залишилися з Росією.
Читайте також Гроші"йдуть" за Камалою Гарріс: у США зафіксували рекордний сплеск пожертв за 24 години
Це Китай та Індія. Вони споживають понад 80% російської нафти. Інколи до них доєднується Туреччина, Єгипет і кілька європейських країн. Це країни, які ще по трубі купують нафту. Але це вже дрібні обсяги.
Проте є і позитивні новини – через таку кількість санкцій, покупців залишилось дуже мало, і вони витискають з Росії найкращу ціну. Нині розрив між світовим Brent та Urals знов сягає приблизно 20 доларів. Тобто Urals торгується на 20 доларів за барель дешевше. І це скорочує прибутки країни.
Скільки Росія заробляє на продажі нафти
- Гетман наголосив, що доходи саме до федерального бюджету від нафти та газу разом були близько 40%.
- На нафту припадає близько 25% – десь понад 100 мільярдів доларів на рік.
!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r
Що з ціною на російську нафту Urals
На початку року російська нафта Urals коштувала 60,31 долара за барель, що поки що найнижчий показник цього року.
Свого піка вартість нафти досягла 7 квітня – 84,41 долара, проте до 19 травня стався спад і ціна опустилася до 70,34 долара за барель. Такі гірки були характерними і для інших марок нафти.
Цінова стеля на Urals у 60 доларів
Країни "Великої сімки", ЄС та Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель. Це рішення було прийнято після того, як 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження були введені на постачання нафтопродуктів з Росії.
Проте вже у квітні Росія почала порушувати обмеження країн заходу та продавати свою нафту по вартості 75 доларів за барель. США уважно стежать за зростанням цін на нафту і пов'язують його з більшими геополітичними факторами.
Зростання цін пов'язують з транспортуванням нафти марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів, передає Bloomberg.
Скільки нафта приносить грошей для бюджету Росії
Російський уряд повідомив, що виділив значну суму в 10,7 трильйона рублів від продажу нафти і газу у федеральному бюджеті в 2024 році. Цей розподіл знаменує собою значне зростання на 21% порівняно з попереднім, 2023 роком. Різке зростання доходів є довгоочікуваним полегшенням після того, як у 2023 році доходи знизилися на 24% через падіння цін на нафту і скорочення експорту газу.
Після вторгнення в Україну Росія помітно збільшила витрати на оборону і безпеку. В результаті країна вже два роки поспіль має річний дефіцит бюджету, що перевищує 3 трильйони рублів, що еквівалентно приблизно 2% її ВВП. Щоб покрити цей дефіцит, Росія вдалася до внутрішніх запозичень і використання коштів Фонду національного добробуту (ФНБ).