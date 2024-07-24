Кто покупает нефть в России

В комментарии для 24 Канала Олег Гетман объяснил, что после того, как большинство стран ввели санкции, в частности по потолку цены, некоторые крупнейшие покупатели все же остались с Россией.

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Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Это Китай и Индия. Они потребляют более 80% российской нефти. Иногда к ним присоединяется Турция, Египет и несколько европейских стран. Это страны, которые еще по трубе покупают нефть. Но это уже мелкие объемы.

Однако есть и положительные новости – из-за такого количества санкций, покупателей осталось очень мало, и они выжимают из России лучшую цену. Сейчас разрыв между мировым Brent и Urals вновь достигает примерно 20 долларов. То есть Urals торгуется на 20 долларов за баррель дешевле. И это сокращает доходы страны.

Сколько Россия зарабатывает на продаже нефти

Гетман отметил, что доходы именно в федеральный бюджет от нефти и газа вместе были около 40%.

На нефть приходится около 25% – где-то более 100 миллиардов долларов в год.

Что с ценой на российскую нефть Urals

В начале года российская нефть Urals стоила 60,31 доллара за баррель, что пока самый низкий показатель этого года.

Своего пика стоимость нефти достигла 7 апреля – 84,41 доллара, однако к 19 мая произошел спад и цена опустилась до 70,34 доллара за баррель. Такие горки были характерными и для других марок нефти.

Обратите внимание! Сейчас цена Urals составляет 77,56 доллара за баррель.

Ценовой потолок на Urals в 60 долларов

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели ограничения цены на российскую нефть, поставляемую морским транспортом, на уровне 60 долларов за баррель. Это решение было принято после того, как 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения были введены на поставки нефтепродуктов из России.

Однако уже в апреле Россия начала нарушать ограничения стран запада и продавать свою нефть по стоимости 75 долларов за баррель. США внимательно следят за ростом цен на нефть и связывают его с большими геополитическими факторами.

Рост цен связывают с транспортировкой нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, передает Bloomberg.

Напомним! В соответствии с законодательством, западные компании, которые участвуют в транспортировке российской нефти, обязаны получить специальный документ, который подтверждает, что цена груза не превышает 60 долларов за баррель.

Сколько нефть приносит денег для бюджета России

Российское правительство сообщило, что выделило значительную сумму в 10,7 триллиона рублей от продажи нефти и газа в федеральном бюджете в 2024 году. Это распределение знаменует собой значительный рост на 21% по сравнению с предыдущим, 2023 годом. Резкий рост доходов является долгожданным облегчением после того, как в 2023 году доходы снизились на 24% из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта газа.

После вторжения в Украину Россия заметно увеличила расходы на оборону и безопасность. В результате страна уже два года подряд имеет годовой дефицит бюджета, превышающий 3 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 2% ее ВВП. Чтобы покрыть этот дефицит, Россия прибегла к внутренним заимствованиям и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Обратите внимание! В июне доходы нефтяной отрасли выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, что объясняется корректировками, осуществленными производителями в ответ на международные санкции и рост цен на экспортируемую сырую нефть. Налоги, связанные с нефтью, в июне выросли до 590,6 миллиарда рублей (6,7 миллиарда долларов), что является заметным увеличением по сравнению с 402,8 миллиарда рублей за тот же месяц 2023 года.