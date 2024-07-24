Кто покупает нефть в России
В комментарии для 24 Канала Олег Гетман объяснил, что после того, как большинство стран ввели санкции, в частности по потолку цены, некоторые крупнейшие покупатели все же остались с Россией.
Читайте также Деньги "идут" за Камалой Харрис: в США зафиксировали рекордный всплеск пожертвований за 24 часа
Это Китай и Индия. Они потребляют более 80% российской нефти. Иногда к ним присоединяется Турция, Египет и несколько европейских стран. Это страны, которые еще по трубе покупают нефть. Но это уже мелкие объемы.
Однако есть и положительные новости – из-за такого количества санкций, покупателей осталось очень мало, и они выжимают из России лучшую цену. Сейчас разрыв между мировым Brent и Urals вновь достигает примерно 20 долларов. То есть Urals торгуется на 20 долларов за баррель дешевле. И это сокращает доходы страны.
Сколько Россия зарабатывает на продаже нефти
- Гетман отметил, что доходы именно в федеральный бюджет от нефти и газа вместе были около 40%.
- На нефть приходится около 25% – где-то более 100 миллиардов долларов в год.
Что с ценой на российскую нефть Urals
В начале года российская нефть Urals стоила 60,31 доллара за баррель, что пока самый низкий показатель этого года.
Своего пика стоимость нефти достигла 7 апреля – 84,41 доллара, однако к 19 мая произошел спад и цена опустилась до 70,34 доллара за баррель. Такие горки были характерными и для других марок нефти.
Ценовой потолок на Urals в 60 долларов
Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели ограничения цены на российскую нефть, поставляемую морским транспортом, на уровне 60 долларов за баррель. Это решение было принято после того, как 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения были введены на поставки нефтепродуктов из России.
Однако уже в апреле Россия начала нарушать ограничения стран запада и продавать свою нефть по стоимости 75 долларов за баррель. США внимательно следят за ростом цен на нефть и связывают его с большими геополитическими факторами.
Рост цен связывают с транспортировкой нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, передает Bloomberg.
Сколько нефть приносит денег для бюджета России
Российское правительство сообщило, что выделило значительную сумму в 10,7 триллиона рублей от продажи нефти и газа в федеральном бюджете в 2024 году. Это распределение знаменует собой значительный рост на 21% по сравнению с предыдущим, 2023 годом. Резкий рост доходов является долгожданным облегчением после того, как в 2023 году доходы снизились на 24% из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта газа.
После вторжения в Украину Россия заметно увеличила расходы на оборону и безопасность. В результате страна уже два года подряд имеет годовой дефицит бюджета, превышающий 3 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 2% ее ВВП. Чтобы покрыть этот дефицит, Россия прибегла к внутренним заимствованиям и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).