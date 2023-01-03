Підтримка цивільних: посол ЄС в Україні назвав суму, яку виділили з початку війни

Євросоюз підтримує Україну від початку повномасштабної війни, яку почала Росія. Одним із головних бенефіціарів низки прогарам є цивільне населення України.

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас розповів, що з лютого на підтримку цивільного населення в Україні виділили 485 мільйонів євро. Ця сума не включає вартості генераторів, які передали офіційному Києву у зв'язку з регулярними обстрілами енергетичної інфраструктури росіянами.

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Допомога для України від ЄС

За словами посла ЄС, частиною цієї допомоги також є виконання робіт з відновлення та капітального ремонту різних об'єктів. Серед них:

Школи та укриття;

Тимчасові центри прийому.

Крім того, йдеться про надання Україні комплектів для невідкладного ремонту укриттів, предметів екстреної допомоги на зимовий період та грошей для покриття витрат на опалення, енергетичних потреб.

У МВФ попередили, що у 2023 році варто готуватися до низки потужних економічних викликів. До того, цей рік може бути складніший, ніж попередній. Одна з головних причин – одночасне ослаблення економічної активності у головних двигунів глобальної економіки. Йдеться про США, Європу та Китай.

Європейський дипломат також повідомив, що у рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала суттєві обсяги обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, а також понад 800 потужних генераторів. Додамо, що наприкінці грудня посли G7 заявили, що мобілізували на підтримку України у 2023 році 32 мільярди доларів.