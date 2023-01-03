Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас рассказал, что с февраля для поддержки гражданского населения в Украине выделили 485 миллионов евро. Эта сумма не включает в себя стоимость генераторов, которые передали официальному Киеву в связи с регулярными обстрелами энергетической инфраструктуры россиянами.

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Помощь для Украины от ЕС

По словам посла ЕС, частью этой помощи также выполнение работ по восстановлению и капитальному ремонту различных объектов. Среди них:

Школы и укрытия;

Временные центры приёма.

Кроме того, речь идет о предоставлении Украине комплектов для неотложного ремонта укрытий, предметов экстренной помощи на зимний период и денег для покрытия расходов на отопление, энергетических нужд.

К теме! В МВФ предупредили, что в 2023 году следует готовиться к ряду мощных экономических вызовов. К тому же, этот год может быть сложнее предыдущего. Одна из главных причин – одновременное ослабление экономической активности у основных двигателей глобальной экономики. Речь идет о США, Европе и Китае.

Европейский дипломат также сообщил, что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила существенные объемы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, а также более 800 мощных генераторов. Добавим, что в конце декабря послы G7 заявили, что мобилизовали в поддержку Украины в 2023 году 32 миллиарда долларов.