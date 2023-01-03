Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас розповів, що з лютого на підтримку цивільного населення в Україні виділили 485 мільйонів євро. Ця сума не включає вартості генераторів, які передали офіційному Києву у зв'язку з регулярними обстрілами енергетичної інфраструктури росіянами.

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Допомога для України від ЄС

За словами посла ЄС, частиною цієї допомоги також є виконання робіт з відновлення та капітального ремонту різних об'єктів. Серед них:

Школи та укриття;

Тимчасові центри прийому.

Крім того, йдеться про надання Україні комплектів для невідкладного ремонту укриттів, предметів екстреної допомоги на зимовий період та грошей для покриття витрат на опалення, енергетичних потреб.

До теми! У МВФ попередили, що у 2023 році варто готуватися до низки потужних економічних викликів. До того, цей рік може бути складніший, ніж попередній. Одна з головних причин – одночасне ослаблення економічної активності у головних двигунів глобальної економіки. Йдеться про США, Європу та Китай.

Європейський дипломат також повідомив, що у рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала суттєві обсяги обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, а також понад 800 потужних генераторів. Додамо, що наприкінці грудня посли G7 заявили, що мобілізували на підтримку України у 2023 році 32 мільярди доларів.