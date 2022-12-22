Очільники відомств країн G7 заявили про непохитну відданість Україні у контексті подальшої фінансової підтримки з врахуванням усіх потреб шляхом скоординованих дій міжнародної спільноти, інформує 24 канал.

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Україна отримає фінансову допомогу у 2023 році

У загальній заяві G7 заявили, що вони вже мобілізували приблизно 32 мільярди доларів для України у 2023 році та продовжують працювати у цьому напрямку. Ця сума включає 18 мільярдів євро від Європейського Союзу та ще один дуже потужний пакет фінансової допомоги від США який запропонувала адміністрація Джозефа Байдена й наприкінці тижня має схвалити Конгрес. Також у документі згадали про:

Виділення Україні 500 мільйонів доларів у рамках позики від Світового банку, гарантом якої виступила Велика Британія;

доларів у рамках позики від Світового банку, гарантом якої виступила Велика Британія; Підготовка Японією додаткової підтримки для бюджету у 2023 році з врахуванням специфічних потреб України;

додаткової підтримки для бюджету у 2023 році з врахуванням специфічних потреб України; Гранти та кредити від інших країн.

Що таке бюджетна підтримка Це особливий спосіб надання міжнародної допомоги в галузі розвитку, також відомий як інструмент допомоги або спосіб надання допомоги. Зазвичай у рамках цієї програми держава-донор передає гроші безпосередньо уряду країни, яку вона прагне підтримати.

Міністри фінансів країн G7 наголосили, що офіційний Київ на усіх рівнях тепер впевнено може продовжувати надавати базові послуги, проводити найбільш важливі ремонтні роботи та займатися стабілізацією економіки країни. Вони також виділили такі моменти: