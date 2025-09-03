На банкнотах зазвичай розміщують надважливі для держави символи. На українських купюрах, зокрема, можна побачити знакових постатей, які вплинули на історію України.

Кого мали зобразити на українських банкнотах?

Відносно відомих українців, яких зобразили на банкнотах, точилось багато дискусій, пише 24 Канал.

Однією з найсуперечливіших постатей у свій час був Іван Мазепа. Його зобразили на купюрі 10 гривень. Таке рішення викликало обурення навіть у деяких представників ВРУ.



Як виглядають 10 гривень з Мазепою 2000 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Віктор Ющенко часто згадував, що коли Івана Мазепу зобразили на банкноті, йому одразу подзвонили з Верховної Ради і сказали: "Чого ви розмістили "зрадника"?" Бо в російській історичній парадигмі Мазепа був підданий анафемі,

– розповіли у Музеї грошей НБУ.

Як зазначили у Музеї грошей, тих, хто обурювався через Мазепу, зовсім не цікавило те, як він у свій час інвестував у розвиток української культури. Потрібно розуміти, що вклад гетьмана можна сміливо порівняти з діяннями Володимира Великого.

Зверніть увагу! Перші гривні друкувалися далеко не в Україні. Їх було виготовлено у Канаді та на Мальті у 1992 році. Друк національної валюти за кордоном був пов'язаний з неспроможністю України зробити це самостійно.

Що потрібно знати про українські гривні?