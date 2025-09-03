На банкнотах обычно размещают сверхважные для государства символы. На украинских купюрах, в частности, можно увидеть знаковые фигуры, которые повлияли на историю Украины.

Кого должны были изобразить на украинских банкнотах?

Относительно известных украинцев, которых изобразили на банкнотах, велось много дискуссий, пишет 24 Канал.

Одной из самых противоречивых фигур в свое время был Иван Мазепа. Его изобразили на купюре 10 гривен. Такое решение вызвало возмущение даже у некоторых представителей ВРУ.



Как выглядят 10 гривен с Мазепой 2000 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Виктор Ющенко часто вспоминал, что когда Ивана Мазепу изобразили на банкноте, ему сразу позвонили из Верховной Рады и сказали: "Чего вы разместили "предателя"?" Потому что в российской исторической парадигме Мазепа был подвергнут анафеме,

– рассказали в Музее денег НБУ.

Как отметили в Музее денег, тех, кто возмущался из-за Мазепы, совсем не интересовало то, как он в свое время инвестировал в развитие украинской культуры. Нужно понимать, что вклад гетмана можно смело сравнить с деяниями Владимира Великого.

Обратите внимание! Первые гривны печатались далеко не в Украине. Они были изготовлены в Канаде и на Мальте в 1992 году. Печать национальной валюты за рубежом была связана с неспособностью Украины сделать это самостоятельно.

Что нужно знать об украинских гривнах?