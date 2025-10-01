Що відомо про законопроєкт відносно перейменування копійок?

Цей законопроєкт подав голова ВРУ – Руслан Стефанчук та його заступники, повідомляє 24 Канал із посиланням на законопроєкт №14093.

Як зазначають автори законопроєкту, назва "копійка" має пострадянське походження. А ось "шаг" – питомо українська, що використовувалась у часи УНР і Гетьманщини. Ба більше, гроші з цією назвою уже карбувалися майже століття тому.

Цікаво! У 1918 році Центральна Рада випускала гроші номіналом 10 – 50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року.

Що потрібно знати про шаги:

  • слово "шаг" походить від староукраїнського "сяг" чи "шеляг";
  • таку назву можна було зустріти у творах відомих українських письменників, зокрема Лесі Українки та Івана Котляревського.

Коли копійки замінять шагами?

Згідно із законопроєктом, перехід відбуватиметься поступово. Тобто, копійка та "шаг" певний час будуть в обігу паралельно.

Як каже НБУ, додаткових бюджетних витрат для реалізації цього проєкту непотрібно. Адже виготовлення "шагів" здійснюватиметься на тому ж обладнанні.

Зверніть увагу! Прийняття закону хочуть прив'язати до 30-річчя введення гривні. Тобто, він має діяти з 2026 року.

Що потрібно знати про українські гроші зараз?

  • Нацбанк виводить з обігу 10 копійок. Вилучення відбуватиметься поступово і розпочнеться з 1 жовтня 2025, повідомляє НБУ. Станом на зараз, 10 копійок ще можна використовувати для розрахунків.

  • Також НБУ поступово замінює старі банкноти. Зокрема, вилучаються купюри, випущені до 2003 року.

Нагадаємо! Раніше регулятор уже виводив з обігу українські копійки номіналом 1, 2, 5 та 25. Зараз їх можна обміняти, аби не втрачати кошти.