Цими банкнотами не можна розраховуватися у квітні
- З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень виведені з обігу.
- Обмін цих банкнот можливий в НБУ безстроково, в уповноважених банках до 28 лютого 2029 року, а в інших банках до 26 лютого 2027 року.
Ще з 2 березня 2026 року з обігу офіційно виведено низку банкнот. Йдеться по номінали 1, 2, 5 та 10 гривень. Річ у тім, що ці купюри замінили на монети.
Що потрібно знати про виведення з обігу цих банкнот?
З 2 березня ці банкноти при розрахунках використовувати не можна, повідомив в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Олег Прохода.
Окрім того, він уточнив, що ці банкноти не видаватимуться з кас. Аби не втратити гроші, варто їх обміняти. Зробити це можна різними методами, повідомляє НБУ.
Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,
– повідомив Нацбанк.
Водночас від місця, яке ви оберете для обміну, залежить кінцевий термін, коли це можна зробити:
- в НБУ така операція дозволена безстроково;
- в уповноважених банках (до них наразі належать: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк") – до 28 лютого 2029 року.
Зверніть увагу! Такого роду обмін можна здійснити і в інших українських банках, проте треба встигнути до 26 лютого 2027 року.
Що ще важливо знати про вилучення з обігу банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень?
Процес вилучення з обігу цих банкнот розпочався значно раніше. Для цього їх поступово замінювали на монети.
Регулятор ухвалив рішення про виведення з обігу цих банкнот не просто так. Річ у тім, що такі купюри вже вважаються зношеними. Відповідно, вони потребують заміни.
Середній термін придатності таких банкнот 2,5 роки. А от монети можуть вільно перебувати в обігу 20 – 25 років. Відповідно, завдяки цій заміні, регулятор зменшує витрати держави та учасників готівкового обігу.