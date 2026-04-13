Цими банкнотами не можна розраховуватися у квітні

Ще з 2 березня 2026 року з обігу офіційно виведено низку банкнот. Йдеться по номінали 1, 2, 5 та 10 гривень. Річ у тім, що ці купюри замінили на монети.

Що потрібно знати про виведення з обігу цих банкнот?

З 2 березня ці банкноти при розрахунках використовувати не можна, повідомив в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Олег Прохода.

Окрім того, він уточнив, що ці банкноти не видаватимуться з кас. Аби не втратити гроші, варто їх обміняти. Зробити це можна різними методами, повідомляє НБУ.

Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,

– повідомив Нацбанк.

Водночас від місця, яке ви оберете для обміну, залежить кінцевий термін, коли це можна зробити:

в НБУ така операція дозволена безстроково;

в уповноважених банках (до них наразі належать: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк") – до 28 лютого 2029 року.

Зверніть увагу! Такого роду обмін можна здійснити і в інших українських банках, проте треба встигнути до 26 лютого 2027 року.

Що ще важливо знати про вилучення з обігу банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень?