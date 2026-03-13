Гривні якого року вивів з обігу НБУ у березні 2026
- НБУ вивів з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років з 2 березня 2026 року.
- Замість цих банкнот будуть використовуватись монети відповідних номіналів.
НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу низки банкнот. Йдеться про купюри номіналами: 1, 2, 5 та 10 гривень, які відповідають зразкам 2003 – 2007 років.
Що важливо знати про виведення з обігу цих банкнот?
Ці банкноти офіційно вийшли з обігу з 2 березня, повідомив в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода.
Себто саме з цього дня вказані банкноти використовувати для розрахунків більше не можна.
Після 2 березня вам не будуть давати ці банкноти як решту – вони будуть вилучатись.
Замість цих банкнот будуть монети відповідних номіналів. Зауважимо, що ці копійки перебували в обігу і раніше. Тобто, паперові гроші та монети співіснували паралельно, тепер ситуація змінилась, вказує НБУ.
Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій,
– повідомляє НБУ.
Які нюанси є при обміні цих банкнот?
Обміняти ці банкноти можна в уповноважених банках. До цього переліку належать: Райффайзенбанк, ПУМБ, Приватбанк, Ощадбанк. Така опція там доступна до 28 лютого 2029 року. У всіх інших банках – до 26 лютого 2027 року. В НБУ такий обмін може відбуватися безстроково.
До того ж обміняти можна будь-яку суму з вказаних банкнот. Комісія при проведенні такої процедури не стягується.