Гривні якого року вивів з обігу НБУ у березні 2026

НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу низки банкнот. Йдеться про купюри номіналами: 1, 2, 5 та 10 гривень, які відповідають зразкам 2003 – 2007 років.

Що важливо знати про виведення з обігу цих банкнот?

Ці банкноти офіційно вийшли з обігу з 2 березня, повідомив в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода.

Себто саме з цього дня вказані банкноти використовувати для розрахунків більше не можна.

Олег Прохода Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Після 2 березня вам не будуть давати ці банкноти як решту – вони будуть вилучатись.

Замість цих банкнот будуть монети відповідних номіналів. Зауважимо, що ці копійки перебували в обігу і раніше. Тобто, паперові гроші та монети співіснували паралельно, тепер ситуація змінилась, вказує НБУ.

Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій,

– повідомляє НБУ.

Які нюанси є при обміні цих банкнот?