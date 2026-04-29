Перевірте гаманець: саме ці 500 гривень виводять з обігу
- НБУ вилучає з обігу банкноти номіналом 500 гривень старих зразків.
- Вилучення відбувається під час інкасації та не вимагає від громадян обміну грошей у банках.
НБУ продовжує вилучення купюр старих зразків. Це стандартна процедура, яка необхідна, аби в обігу перебували лише якісні банкноти з високим рівнем захисту.
Які 500 гривень вилучають з обігу?
З обігу вилучають саме 500 гривень старих зразків, повідомляє НБУ.
Читайте також Нові 10 гривень: НБУ уже готується їх випустити
Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу,
– вказує регулятор.
Зауважимо, банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003 – 2007 років почали вилучати ще з 1 серпня 2024 року. Що важливо знати про цю процедуру:
- мета цього вилучення – заміна застарілих банкнот на нові;
- вилучення відбуватиметься непомітно для громадян, обмінювати гроші в банку непотрібно.
Зауважимо, в такому випадку вилучення відбувається тоді, коли ці купюри потрапляють в банк. Тобто, наприклад, в результаті інкасації.
Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам,
– наголошує НБУ.
Які ще купюри вилучають у 2026 році?
З 2 березня 2026 року з обігу повністю вилучили банкноти: 1, 2, 5, 10 гривень. Тепер ними не можна розраховуватись. Поступове вилучення вказаних купюр розпочалось ще у 2020 році.
Фактично, ці банкноти замінили на монети таких же номіналів. Це важлива оптимізація для регулятора. Вона дозволить менше витрачати, адже копійки потребують заміни набагато рідше ніж купюри.