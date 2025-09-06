Ці банкноти більше не друкуються: стало відомим рішення НБУ
- НБУ не друкує нові гривневі банкноти номіналом 100 та 200 гривень.
- У 2025 році найбільше друкуються банкноти номіналом 500 та 1000 гривень, а також активно карбуються монети номіналом 5 та 10 гривень.
НБУ не друкує деякі банкноти. Це не означає, що їх виводять з обігу. Просто регулятор вирішив поки що не здійснювати друк нових зразків.
Які банкноти не друкує НБУ у 2025?
З початку 2024 і до 25 серпня 2025 року не здійснювався друк нових банкнот номіналом 100 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Економічну правду.
Також НБУ перестав друкувати нові 200-гривневі банкноти після початку 2023 року. Зазначимо, що до того регулятор доволі активно випускав купюри з таким номіналом.
Останніми роками було надруковано:
- 100-гривневі купюри – у 2021 році орієнтовно 240 мільйонів штук, у 2022 – 2023 роках – приблизно по 25 мільйонів купюр щорічно;
- 200-гривневі – у 2021 році було надруковано орієнтовно 110 мільйонів купюр, у 2022 – приблизно 370 мільйонів штук.
Чи планує НБУ випуск нових банкнот?
У 2025 році НБУ найбільше надрукував:
- купюр номіналом 500 гривень, загалом – майже 200 мільйонів штук;
- банкнот номіналом 1000 гривень – приблизно 173 мільйони штук.
Також регулятор майже не припиняв друк купюр номіналом 50 гривень:
- у 2022 році таких банкнот було надруковано – приблизно 80 мільйонів штук;
- у 2023 році була пауза, НБУ припинив друк таких купюр;
- у 2024 році – 60 мільйонів штук;
- у 2025 році – 80 мільйонів штук.
Зауважимо, що регулятор також активно здійснює карбування нових монет у 2025:
- номіналом 5 гривень – загалом майже 60 мільйонів копійок;
- 10 гривень – 57 мільйонів штук;
- монет 50 копійок було випущено – 10 мільйонів штук.
Зверніть увагою! За потребою, НБУ може випустити в обіг раніше надруковані банкноти номіналом 100 та 200 гривень.
Що відбувається з українською валютою зараз?
НБУ вивів з обігу певні купюри та монети. Зокрема, деякі копійки уже не можна використовувати при розрахунках. Проте, це не означає, що ви втрачаєте ці кошти. До прикладу, зараз НБУ надає можливість обміну монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійки.
Гривня "захищена" різними захисними елементами. Їх можна побачити, розглянувши купюри під різними кутами.
Шахраї активно підробляють різну валюту. Зокрема і гривню. При підозрі на підробку, потрібно швидко реагувати. Аби отримати експертну оцінку, зверніться у банк.