Финансы Финансовые новости Эти банкноты больше не печатаются: стало известным решение НБУ
6 сентября, 19:15
3

Эти банкноты больше не печатаются: стало известным решение НБУ

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • НБУ не печатает новые гривневые банкноты номиналом 100 и 200 гривен.
  • В 2025 году больше всего печатаются банкноты номиналом 500 и 1000 гривен, а также активно чеканятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

НБУ не печатает некоторые банкноты. Это не означает, что их выводят из обращения. Просто регулятор решил пока что не осуществлять печать новых образцов.

Какие банкноты не печатает НБУ в 2025?

С начала 2024 и до 25 августа 2025 года не осуществлялась печать новых банкнот номиналом 100 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

Также НБУ перестал печатать новые 200-гривневые банкноты после начала 2023 года. Отметим, что до этого регулятор довольно активно выпускал купюры с таким номиналом.

В последние годы было напечатано:

  • 100-гривневые купюры – в 2021 году ориентировочно 240 миллионов штук, в 2022 – 2023 годах – примерно по 25 миллионов купюр ежегодно;
  • 200-гривневые – в 2021 году было напечатано ориентировочно 110 миллионов купюр, в 2022 – примерно 370 миллионов штук.

Планирует ли НБУ выпуск новых банкнот?

В 2025 году НБУ больше всего напечатал:

  • купюр номиналом 500 гривен, всего – почти 200 миллионов штук;
  • банкнот номиналом 1000 гривен – примерно 173 миллиона штук.

Также регулятор почти не прекращал печать купюр номиналом 50 гривен:

  • в 2022 году таких банкнот было напечатано – примерно 80 миллионов штук;
  • в 2023 году была пауза, НБУ прекратил печать таких купюр;
  • в 2024 году – 60 миллионов штук;
  • в 2025 году – 80 миллионов штук.

Заметим, что регулятор также активно осуществляет чеканку новых монет в 2025:

  • номиналом 5 гривен – всего почти 60 миллионов копеек;
  • 10 гривен – 57 миллионов штук;
  • монет 50 копеек было выпущено – 10 миллионов штук.

Обратите внимание! При необходимости, НБУ может выпустить в обращение ранее напечатанные банкноты номиналом 100 и 200 гривен.

Что происходит с украинской валютой сейчас?

  • НБУ вывел из обращения определенныее купюры и монеты. В частности, некоторые копейки уже нельзя использовать при расчетах. Однако, это не означает, что вы теряете эти средства. К примеру, сейчас НБУ предоставляет возможность обмена монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копейки.

  • Гривна "защищена" различными защитными элементами. Их можно увидеть, рассмотрев купюры под под светом.

  • Мошенники активно подделывают различную валюту. В том числе и гривну. При подозрении на подделку, нужно быстро реагировать. Чтобы получить экспертную оценку, обратитесь в банк.