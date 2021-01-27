Курс гривні щодо долара та євро 27 січня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти трохи виросли у ціні.

Джерело: 24 канал

Долар у середу, 27 січня, купували за 28,09 гривні (+1 копійка у порівнянні з вівторком, 26 січня), а продавали – по 28,28 гривні (+1 копійка). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у середу купували за 33,92 (+3 копійки), а продавали по 34,31 гривні (+2 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 27 січня такий:

долар – 28,17 гривні (купівля) і 28,22 гривні (продаж);

євро – 34,05 гривні (купівля) і 34,20 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 27 січня, долар впав в ціні на 2 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,15 гривні. Європейська валюта теж трохи впала в ціні. У середу її оцінили в 34,19 гривні.

Як змінювався готівковий курс у січні 2021

У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.

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