Гарвардський, Єльський, Мічиганський університети таємно інвестували в біткойн через свої фонди. Точний розмір вкладень наразі невідомий.

Джерело: Coindesk

Інвестиція відбулась через американську криптобіржу Coinbase та інші торгові майданчики. За інформацію джерел, це триває вже понад рік.

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Як відомо, фонди отримують гроші у вигляді благодійних пожертв. Їх використовують на освітню і дослідницьку діяльності, а також на інвестиції в різні активи.

Розміри фондів американських університетів

Фонд Гарвардського університету – 40 мільярдів доларів;

Єльський університет – 30 мільярдів доларів;

Мічиганський – 12,5 мільярда доларів;

Браунський – 4,7 мільярда доларів.

"На сьогодні багато фондів виділяють невеликі суми на криптовалюту", – мовиться у повідомленні.

Чим біткойн відрізняється від інших валют? Головна відмінність першої криптовалюти в тому, що вона не паперова і не контролюються центральними банками чи монетарними органами. Біткойн виробляється за допомогою передового комп'ютерного програмного забезпечення, яке розв'язує математичні задачі.

Прогноз на курс біткойна

Аналітики криптобіржі Luno і брокерської компанії OSK прогнозують, що у найближчі 3 – 10 років популярність першої криптовалюти може значно вирости. Так, очікується, що вартість біткойна може перевищити 50 тисяч доларів.

Водночас криптоінвестиційна компанія Pantera Capital переконана, що ціна біткойна може зрости ще на 220%. У серпні 2021 року криптовалюта досягне позначки у 115 212 тисяч доларів.



Курс біткойна станом на 27 січня / Графіка Investing.com