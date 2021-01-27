Курс гривны к доллару и евро 27 января на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты незначительно выросли в цене.

Источник: 24 канал

Доллар в среду, 27 января, покупали за 28,09 гривны (+1 копейка по сравнению с вторником, 26 января), а продавали – по 28,28 гривны (+1 копейка). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в среду покупали за 33,92 гривны (+3 копейки), а продавали по 34,31 гривны (+2 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 27 января таков:

доллар – 28,17 гривны (покупка) и 28,22 гривны (продажа)

евро – 34,05 гривны (покупка) и 34,20 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 27 января, доллар упал в цене на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем ​​и стоил 28,15 гривны. Европейская валюта также немного упала в цене. В среду ее оценили в 34,19 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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