Готівковий курс на 26 лютого: євро різко подешевшало після стрибка в ціні

Курс гривні щодо долара та євро 26 лютого на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта виросла в ціні, а європейська навпаки – втратила.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у п'ятницю, 26 лютого, купували за 27,82 гривні (+1 копійка у порівнянні з четвергом, 25 лютого), а продавали – по 28,01 гривні (без змін).

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Євро у п'ятницю купували за 33,63 гривні (-10 копійок), а продавали по 34,02 гривні (-9 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 26 лютого

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,94 гривні (продаж);

євро – 33,75 гривні (купівля) і 33,84 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 26 лютого

Джерело: НБУ

У п'ятницю долар подешевшав на 2 копійки та досягнув позначки у 27,93 гривні. Європейська валюта навпаки різко виросла в ціні і коштувала 34,15 гривні, що на 22 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Українська гривня почала 2021 рік зі зміцнення і протягом всього січня росла відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця.

росла відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця. У лютому 2021 року гривня продовжила дорожчати на готівковому ринку. Зауважимо, що причиною цього стали значні інвестиції з боку нерезидентів в ОВДП. Але вже з середини лютого гривня плавно падає.