Курс гривны к доллару и евро 26 февраля на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, американская валюта выросла в цене, а европейская наоборот - потеряла.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в пятницу, 26 февраля, покупали за 27,82 гривны (+1 копейка по сравнению с четвергом, 25 февраля), а продавали – по 28,01 гривны (без изменений).

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Евро в пятницу покупали за 33,63 гривны (-10 копеек), а продавали по 34,02 гривны (-9 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 24 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,94 гривны (продажа)

евро – 33,75 гривны (покупка) и 33,84 гривны (продажа).

Официальный курс валют 26 февраля

Источник: НБУ

В пятницу доллар подешевел на 2 копейки и достиг отметки в 27,93 гривны. Европейская валюта наоборот резко выросла в цене и стоила 34,15 гривны, что на 22 копейки больше предыдущего банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021

Украинская гривна начала 2021 год с укрепления и в течение всего января росла относительно доллара, за исключением короткого периода в середине месяца.

росла относительно доллара, за исключением короткого периода в середине месяца. В феврале 2021 гривна продолжила дорожать на наличном рынке. Заметим, что причиной этого стали значительные инвестиции со стороны нерезидентов в ОВГЗ. Но уже с середины февраля гривна плавно падает.

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