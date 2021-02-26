Наличный курс на 26 февраля: евро резко подешевел после скачка в цене
Курс гривны к доллару и евро 26 февраля на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, американская валюта выросла в цене, а европейская наоборот - потеряла.
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар в пятницу, 26 февраля, покупали за 27,82 гривны (+1 копейка по сравнению с четвергом, 25 февраля), а продавали – по 28,01 гривны (без изменений).
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Евро в пятницу покупали за 33,63 гривны (-10 копеек), а продавали по 34,02 гривны (-9 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 24 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,94 гривны (продажа)
- евро – 33,75 гривны (покупка) и 33,84 гривны (продажа).
Официальный курс валют 26 февраля
Источник: НБУ
В пятницу доллар подешевел на 2 копейки и достиг отметки в 27,93 гривны. Европейская валюта наоборот резко выросла в цене и стоила 34,15 гривны, что на 22 копейки больше предыдущего банковского дня.
Как менялся наличный курс в 2021
- Украинская гривна начала 2021 год с укрепления и в течение всего января росла относительно доллара, за исключением короткого периода в середине месяца.
- В феврале 2021 гривна продолжила дорожать на наличном рынке. Заметим, что причиной этого стали значительные инвестиции со стороны нерезидентов в ОВГЗ. Но уже с середины февраля гривна плавно падает.
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