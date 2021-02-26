Готівковий курс на 26 лютого: євро різко подешевшало після стрибка в ціні
Курс гривні щодо долара та євро 26 лютого на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта виросла в ціні, а європейська навпаки – втратила.
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у п'ятницю, 26 лютого, купували за 27,82 гривні (+1 копійка у порівнянні з четвергом, 25 лютого), а продавали – по 28,01 гривні (без змін).
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Євро у п'ятницю купували за 33,63 гривні (-10 копійок), а продавали по 34,02 гривні (-9 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 26 лютого
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,94 гривні (продаж);
- євро – 33,75 гривні (купівля) і 33,84 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 26 лютого
Джерело: НБУ
У п'ятницю долар подешевшав на 2 копійки та досягнув позначки у 27,93 гривні. Європейська валюта навпаки різко виросла в ціні і коштувала 34,15 гривні, що на 22 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- Українська гривня почала 2021 рік зі зміцнення і протягом всього січня росла відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця.
- У лютому 2021 року гривня продовжила дорожчати на готівковому ринку. Зауважимо, що причиною цього стали значні інвестиції з боку нерезидентів в ОВДП. Але вже з середини лютого гривня плавно падає.
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