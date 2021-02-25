Готівковий курс на 25 лютого: долар впав у ціні, а євро навпаки – виросло

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 25 лютого на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта впала в ціні, а європейська навпаки – додала.
Джерело: finance.ua
Долар у четвер, 25 лютого, купували за 27,81 гривні (-4 копійки у порівнянні з середою, 24 лютого), а продавали – по 28,01 гривні (-2 копійки).
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Євро у четвер купували за 33,74 гривні (+9 копійок), а продавали по 34,11 гривні (+13 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У четвер долар подорожчав на 5 копійок та досягнув позначки у 27,95 гривні. Європейська валюта також додала в ціні і коштувала 33,93 гривні, що на 5 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.