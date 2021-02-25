Готівковий курс на 25 лютого: долар впав у ціні, а євро навпаки – виросло
Курс гривні щодо долара та євро 25 лютого на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта впала в ціні, а європейська навпаки – додала.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у четвер, 25 лютого, купували за 27,81 гривні (-4 копійки у порівнянні з середою, 24 лютого), а продавали – по 28,01 гривні (-2 копійки).
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Євро у четвер купували за 33,74 гривні (+9 копійок), а продавали по 34,11 гривні (+13 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 25 лютого такий:
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,88 гривні (купівля) і 27,92 гривні (продаж);
- євро – 33,85 гривні (купівля) і 33,93 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 25 лютого
Джерело: НБУ
У четвер долар подорожчав на 5 копійок та досягнув позначки у 27,95 гривні. Європейська валюта також додала в ціні і коштувала 33,93 гривні, що на 5 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- У січні 2021 року українська гривня зміцнилась і протягом всього місяця росла відносно долара, окрім короткого післясвяткового періоду.
- У лютому гривня не зупинилась та продовжила зростати в ціні. На це вплинули значні вклади інвесторів-нерезидентів до облігацій внутрішньої позики. Попри це в середині місяця вартість гривні почала падати.
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