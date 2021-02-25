Курс гривны к доллару и евро 25 февраля на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, американская валюта упала в цене, а европейская наоборот – прибавила.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в четверг, 25 февраля, покупали за 27,81 гривны (-4 копейки по сравнению с средой, 24 февраля), а продавали – по 28,01 гривны (-2 копейки).

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Евро в четверг покупали за 33,74 гривны (+9 копеек), а продавали по 34,11 гривны (+13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 25 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,88 гривны (покупка) и 27,92 гривны (продажа)

евро – 33,85 гривны (покупка) и 33,93 гривны (продажа).

Официальный курс валют 25 февраля

Источник: НБУ

В четверг доллар подорожал на 5 копеек и достиг отметки в 27,95 гривны. Европейская валюта также прибавила в цене и стоила 33,93 гривны, что на 5 копеек больше предыдущего банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021

В январе 2021 года украинская гривна укрепилась и в течение всего месяца росла относительно доллара, кроме короткого послепраздничного периода.

В феврале гривна не остановилась и продолжила расти в цене. На это повлияли значительные вклады инвесторов-нерезидентов к облигациям внутреннего займа. Несмотря на это в середине месяца стоимость гривны начала падать.

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