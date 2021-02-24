Готівковий курс на 24 лютого: долар та євро продовжують дорожчати

Курс гривні щодо долара та євро 24 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти підскочили в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у середу, 24 лютого, купували за 27,85 гривні (+3 копійки у порівнянні з вівторком, 23 лютого), а продавали – по 28,03 гривні (+2 копійки).

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Євро у середу купували за 33,65 гривні (+5 копійок), а продавали по 34,02 гривні (+5 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 24 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);

євро – 33,75 гривні (купівля) і 33,83 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 24 лютого

Джерело: НБУ

У середу долар впав до позначки у 27,90 гривні, що на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Європейська валюта впала на 1 копійку і коштувала 33,88 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Українська гривня почала 2021 рік зі зміцнення і протягом всього січня росла відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця.

росла відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця. У лютому 2021 року гривня продовжила дорожчати на готівковому ринку. Зауважимо, що причиною цього стали значні інвестиції з боку нерезидентів в ОВДП. Але вже з середини лютого гривня плавно падає.