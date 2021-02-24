Готівковий курс на 24 лютого: долар та євро продовжують дорожчати

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 24 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти підскочили в ціні.
Джерело: finance.ua
Долар у середу, 24 лютого, купували за 27,85 гривні (+3 копійки у порівнянні з вівторком, 23 лютого), а продавали – по 28,03 гривні (+2 копійки).
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Євро у середу купували за 33,65 гривні (+5 копійок), а продавали по 34,02 гривні (+5 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У середу долар впав до позначки у 27,90 гривні, що на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Європейська валюта впала на 1 копійку і коштувала 33,88 гривні.