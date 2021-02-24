Готівковий курс на 24 лютого: долар та євро продовжують дорожчати
Курс гривні щодо долара та євро 24 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти підскочили в ціні.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у середу, 24 лютого, купували за 27,85 гривні (+3 копійки у порівнянні з вівторком, 23 лютого), а продавали – по 28,03 гривні (+2 копійки).
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Євро у середу купували за 33,65 гривні (+5 копійок), а продавали по 34,02 гривні (+5 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 24 лютого такий:
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);
- євро – 33,75 гривні (купівля) і 33,83 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 24 лютого
Джерело: НБУ
У середу долар впав до позначки у 27,90 гривні, що на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Європейська валюта впала на 1 копійку і коштувала 33,88 гривні.
Як змінювався готівковий курс у 2021
- Українська гривня почала 2021 рік зі зміцнення і протягом всього січня росла відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця.
- У лютому 2021 року гривня продовжила дорожчати на готівковому ринку. Зауважимо, що причиною цього стали значні інвестиції з боку нерезидентів в ОВДП. Але вже з середини лютого гривня плавно падає.
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