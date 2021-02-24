Курс гривны к доллару и евро 24 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты подскочили в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в среду, 24 февраля, покупали за 27,85 гривны (+3 копейки по сравнению с вторником, 23 февраля), а продавали – по 28,03 гривны (+2 копейки).

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Евро в среду покупали за 33,65 гривны (+5 копеек), а продавали по 34,02 гривны (+5 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 24 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)

евро – 33,75 гривны (покупка) и 33,83 гривны (продажа).

Официальный курс валют 23 февраля

Источник: НБУ

В среду доллар упал до отметки в 27,90 гривны, что на 3 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня. Европейская валюта также упала – на 1 копейку и стоила 33,88 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

Украинская гривна начала 2021 год с укрепления и в течение всего января росла относительно доллара, за исключением короткого периода в середине месяца.

росла относительно доллара, за исключением короткого периода в середине месяца. В феврале 2021 гривна продолжила дорожать на наличном рынке. Заметим, что причиной этого стали значительные инвестиции со стороны нерезидентов в ОВГЗ. Но уже с середины февраля гривна плавно падает.

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