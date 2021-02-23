Готівковий курс на 23 лютого: долар та євро знову додали в ціні

Курс гривні щодо долара та євро 23 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти підскочили в ціні.
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у вівторок, 23 лютого, купували за 27,82 гривні (+1 копійка у порівнянні з понеділком, 22 лютого), а продавали – по 28,01 гривні (+1 копійка).
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Євро у вівторок купували за 33,59 гривні (+8 копійок), а продавали по 33,97 гривні (+8 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 23 лютого такий:
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,93 гривні (продаж);
- євро – 33,65 гривні (купівля) і 33,75 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 23 лютого
Джерело: НБУ
У вівторок долар виріс до позначки у 27,93 гривні, що на 8 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Європейська валюта також додала 11 копійок і коштувала 33,89 гривні.
Як змінювався готівковий курс у 2021
- В перший місяць 2021 року національна валюта додала в ціні відносно долара, за винятком короткого післясвяткового періоду.
- У лютому на готівковому ринку долар продовжив падати щодо гривні. Все завдяки підвищеному попиту інвесторів-нерезидентів до облігацій внутрішньої позики (ОВДП).
- Однак в середині останнього місяця зими долар додав в ціні через негативні новини про транш від МВФ.
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