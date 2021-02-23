Наличный курс на 23 февраля: доллар и евро снова прибавили в цене
Курс гривны к доллару и евро 23 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты подскочили в цене.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар во вторник, 23 февраля, покупали за 27,82 гривны (+1 копейка по сравнению с понедельником, 22 февраля), а продавали – по 28,01 гривны (+1 копейка).
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Евро во вторник покупали за 33,59 гривны (+ 8 копеек), а продавали по 33,97 гривны (+8 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 23 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,93 гривны (продажа)
- евро – 33,65 гривны (покупка) и 33,75 гривны (продажа).
Официальный курс валют 23 февраля
Источник: НБУ
Во вторник доллар вырос до отметки в 27,93 гривны, что на 8 копеек больше, чем предыдущего банковского дня. Европейская валюта также добавила 11 копеек и стоила 33,89 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
- В первый месяц 2021 года национальная валюта прибавила в цене по отношению к доллару, за исключением короткого послепраздничного периода.
- В феврале на наличном рынке доллар продолжил падать по отношению к гривне. Все благодаря повышенному спросу инвесторов-нерезидентов к облигациям внутреннего займа (ОВГЗ).
- Однако в середине последнего месяца зимы доллар прибавил в цене из-за негативных новостей о транше от МВФ.
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