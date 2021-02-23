Курс гривны к доллару и евро 23 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты подскочили в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар во вторник, 23 февраля, покупали за 27,82 гривны (+1 копейка по сравнению с понедельником, 22 февраля), а продавали – по 28,01 гривны (+1 копейка).

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Евро во вторник покупали за 33,59 гривны (+ 8 копеек), а продавали по 33,97 гривны (+8 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 23 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,93 гривны (продажа)

евро – 33,65 гривны (покупка) и 33,75 гривны (продажа).

Официальный курс валют 23 февраля

Источник: НБУ

Во вторник доллар вырос до отметки в 27,93 гривны, что на 8 копеек больше, чем предыдущего банковского дня. Европейская валюта также добавила 11 копеек и стоила 33,89 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В первый месяц 2021 года национальная валюта прибавила в цене по отношению к доллару, за исключением короткого послепраздничного периода.

В феврале на наличном рынке доллар продолжил падать по отношению к гривне. Все благодаря повышенному спросу инвесторов-нерезидентов к облигациям внутреннего займа (ОВГЗ).

Однако в середине последнего месяца зимы доллар прибавил в цене из-за негативных новостей о транше от МВФ.

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