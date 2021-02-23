Курс гривні щодо долара та євро 23 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти підскочили в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у вівторок, 23 лютого, купували за 27,82 гривні (+1 копійка у порівнянні з понеділком, 22 лютого), а продавали – по 28,01 гривні (+1 копійка).

Важливо Курс долара буде падати: що чекає на гривню в останній тиждень зими

Євро у вівторок купували за 33,59 гривні (+8 копійок), а продавали по 33,97 гривні (+8 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 23 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,93 гривні (продаж);

євро – 33,65 гривні (купівля) і 33,75 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 23 лютого

Джерело: НБУ

У вівторок долар виріс до позначки у 27,93 гривні, що на 8 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Європейська валюта також додала 11 копійок і коштувала 33,89 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

В перший місяць 2021 року національна валюта додала в ціні відносно долара , за винятком короткого післясвяткового періоду.

, за винятком короткого післясвяткового періоду. У лютому на готівковому ринку долар продовжив падати щодо гривні. Все завдяки підвищеному попиту інвесторів-нерезидентів до облігацій внутрішньої позики (ОВДП).

щодо гривні. Все завдяки підвищеному попиту інвесторів-нерезидентів до облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Однак в середині останнього місяця зими долар додав в ціні через негативні новини про транш від МВФ.

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