Готівковий курс на 22 лютого: долар та євро ростуть в ціні

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 22 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти додали в ціні.
Джерело: finance.ua
Долар у понеділок, 22 лютого, купували за 27,81 гривні (+2 копійки у порівнянні з суботою, 20 лютого), а продавали – по 28,00 гривні (теж +2 копійки).
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Євро у понеділок купували за 33,51 гривні (без змін), а продавали по 33,89 гривні (+5 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У понеділок долар зберіг курс на позначці 27,85 гривні. Європейська валюта ж додала 13 копійок і коштувала 33,78 гривні.