Курс гривні щодо долара та євро 22 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти додали в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у понеділок, 22 лютого, купували за 27,81 гривні (+2 копійки у порівнянні з суботою, 20 лютого), а продавали – по 28,00 гривні (теж +2 копійки).

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Євро у понеділок купували за 33,51 гривні (без змін), а продавали по 33,89 гривні (+5 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 22 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,85 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);

євро – 33,60 гривні (купівля) і 33,70 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 22 лютого

Джерело: НБУ

У понеділок долар зберіг курс на позначці 27,85 гривні. Європейська валюта ж додала 13 копійок і коштувала 33,78 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

У січні цього року українська гривня росла відносно долара, за винятком короткого післясвяткового періоду.

цього року українська гривня росла відносно долара, за винятком короткого післясвяткового періоду. У лютому гривня продовжувала рости завдяки увазі інвесторів-нерезидентів до облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Проте з середини місяця гривня почала плавно падати.

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