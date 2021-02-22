Готівковий курс на 22 лютого: долар та євро ростуть в ціні
Курс гривні щодо долара та євро 22 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти додали в ціні.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у понеділок, 22 лютого, купували за 27,81 гривні (+2 копійки у порівнянні з суботою, 20 лютого), а продавали – по 28,00 гривні (теж +2 копійки).
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Євро у понеділок купували за 33,51 гривні (без змін), а продавали по 33,89 гривні (+5 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 22 лютого такий:
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,85 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);
- євро – 33,60 гривні (купівля) і 33,70 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 22 лютого
Джерело: НБУ
У понеділок долар зберіг курс на позначці 27,85 гривні. Європейська валюта ж додала 13 копійок і коштувала 33,78 гривні.
Як змінювався готівковий курс у 2021
- У січні цього року українська гривня росла відносно долара, за винятком короткого післясвяткового періоду.
- У лютому гривня продовжувала рости завдяки увазі інвесторів-нерезидентів до облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Проте з середини місяця гривня почала плавно падати.
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