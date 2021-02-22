Курс гривны к доллару и евро 22 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты прибавили в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в понедельник, 22 февраля, покупали за 27,81 гривны (+2 копейки по сравнению с субботой, 20 февраля), а продавали – по 28,00 гривны (также +2 копейки).

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Евро в понедельник покупали за 33,51 гривны (без изменений), а продавали по 33,89 гривны (+5 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 22 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,85 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)

евро – 33,60 гривны (покупка) и 33,70 гривны (продажа).

Официальный курс валют 22 февраля

Источник: НБУ

В понедельник доллар сохранил курс на отметке 27,85 гривны. Европейская валюта же добавила 13 копеек и стоила 33,78 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В январе этого года украинская гривна росла относительно доллара, за исключением короткого послепраздничного периода.

этого года украинская гривна росла относительно доллара, за исключением короткого послепраздничного периода. В феврале гривна продолжала расти благодаря вниманию инвесторов-нерезидентов к облигациям внутреннего займа (ОВГЗ). Однако с середины месяца гривна начала плавно падать.

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