Готівковий курс на 18 лютого: долар і євро відчутно впали в ціні

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 18 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти впали в ціні.
За даними finance.ua, долар у четвер, 18 лютого, купували за 27,76 гривні (-3 копійки у порівнянні з середою, 17 лютого), а продавали – по 27,97 гривні (-5 копійок).
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Євро у четвер купували за 33,32 гривні (-9 копійок), а продавали по 33,72 гривні (-9 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У четвер долар подорожчав на 7 копійок і зупинився на позначці що 27,90 гривні. Європейська валюта впала на 13 копійок, її оцінили в 33,64 гривні.